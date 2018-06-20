КДМЦ Набережных Челнов стал обладателем сертификата EFQM «Признанное совершенство» — пять звезд

Победители премии и призеры оглашаются на ежегодном форуме EFQM, в котором принимают участие сотни менеджеров из разных стран.

(Набережные Челны, 20 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Камский детский медицинский центр Набережных Челнов стал обладателем сертификата EFQM «Признанное совершенство» — пять звезд.

Аудит в КДМЦ проводился в рамках проекта «Проведение оценки соответствия деятельности центра критериям модели совершенства Европейского фонда по управлению качеством (модель EFQM) для уровня «Признанное совершенство».

«Центр развивается стремительно, в духе требований Всемирной организации здравоохранения. Имеется точно выраженная стратегия развития и персонал понимает, в каком направлении двигаться. Что дает предпосылки для вывода центра на уровень лучших клиник России, Европы и мира», — отметили международные аудиторы.

EFQM Excellence Award — престижная европейская награда за деловое совершенство организации. Победители премии и призеры оглашаются на ежегодном форуме EFQM, в котором принимают участие сотни менеджеров из разных стран. В Татарстане обладателями сертификата являются ДРКБ (г. Казань) и БСМП (г. Набережные Челны).