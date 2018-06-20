В России планируют изменить цены на водку, коньяк и шампанское

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В 2018 году Министерство финансов России планирует пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на такие алкогольные напитки, как водка, коньяк и шампанское. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы Росалкогольрегулирования (РАР).
Согласно документам, также в первый раз предлагается установить МРЦ для вина и винных напитков. В настоящее время РАР предварительно ведет расчет минимальных цен согласно единой формуле для всех видов спиртных напитков.
Соответствующие документы отправили производителям спиртного 16 мая, а на сегодняшний день ведомство ведет работу по сбору данных. Согласно прогнозам экспертам, МРЦ будут пересмотрены в сторону увеличения.
МРЦ на водку устанавливался Минфином в прошлом году (205 рублей за 0,5 литра). Тогда же он был установлен и на коньяк (371 рубль за 0,5 литра). МРЦ на шампанское определили годом ранее, в 2016 году, показатель составил 164 рубля за 0,75 литра.
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