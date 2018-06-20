За каучуком сохраняется наибольшая доля выручки компании — 44 процента.

(Нижнекамск, 20 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2017 году «Нижнекамскнефтехим» выпустил миллионную тонну галобутилового каучука, четырехмиллионную тонну изопрена и 17-миллионную тонну этилена. Об этом на годовом общем собрании ПАО «Нижнекамскнефтехим» сообщил гендиректор предприятия Азат Бикмурзин.

Выручка от реализации продукции и услуг достигла 162,1 млрд рублей. Реализовано 702 тыс. тонны каучуков, что на 6 процентов больше, чем в 2016 году. Из них 85 процентов ушло на экспорт. Докладчик отметил, что за каучуком сохраняется наибольшая доля выручки компании — 44 процента.

«По итогам 2017 года рыночная капитализация „Нижнекамскнефтехима“ составила порядка 90 млрд рублей. Такие показатели в очередной раз подтверждают наши стабильные позиции на рынке нефтехимической продукции», — продолжил Бикмурзин.

«В минувшем году мы смогли укрепить свои позиции на глобальном рынке каучуков, заключив новые долгосрочные соглашения с компаниями Michelin и Pirelli», — добавил он.