В Лаишевском районе «Порше» вылетел в кювет, пострадали водитель и пассажирка

Авария произошла сегодня ночью на повороте на село Тарлаши.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе «Порше Кайен» вылетел в кювет, водитель и пассажирка получили серьёзные травмы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня ночью на повороте на село Тарлаши.

Прибывшие на место сотрудники ПСЧ №119 извлекли пострадавшую женщину и передали ее врачам. Пожарные также отключили аккумулятор иномарки, чтобы автомобиль не загорелся.

В результате 36-летний водитель «Порше» госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника, а его 35-летняя пассажирка – с закрытым переломом плеча и сотрясением головного мозга.