В ИА «Татар-информ» расскажут о возможных рисках на зарубежном отдыхе и качестве туристических услуг

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Завтра, 21 июня, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о возможных рисках на зарубежном отдыхе и качестве туристических услуг.

В мероприятии примут участие председатель общественной организации РТ «Защита прав потребителей» Юлия Нигматуллина, начальник правового управления общественной организации РТ «Защита прав потребителей» Альбина Красовская.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru