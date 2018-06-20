ДТП произошло на участке, где из-за большого количества случаев наезда на пешеходов администрация города собирается строить подземный переход.

(Набережные Челны, 20 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку, сообщили в местной Госавтоинспекеции.

ДТП произошло накануне, 19 июня, в половине десятого вечера на проспекте Мусы Джалиля. 43-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» в районе автостанции проехал на красный свет светофора и сбил 65-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу по «зебре». После наезда нарушитель оказался на встречной полосе и столкнулся с двумя автомобилями — «Рено Сандеро» и «Судзуки СХ4».

Женщина от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

Как выяснилось, сидевший за рулем «Шкоды Октавиа» был пьян, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Мужчина задержан, в отношении него возбуждены сразу два дела — административное и уголовное.

Отметим, что ДТП произошло на участке, где из-за большого количества случаев наезда на пешеходов администрация города собирается строить подземный переход.