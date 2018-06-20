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Фото: tatarstan.ru
(Нижнекамск, 20 июня, «Татар-информ»). ПАО «Нижнекамскнефтехим» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года. Об этом стало известно на годовом общем собрании акционеров компании.
Чистая прибыль предприятия составила 23 млрд 703 млн рублей. Из них 10 млрд рублей уйдет на финансирование стратегической программы развития компании, 13,7 млрд рублей останутся нераспределенными.
ПАО «Нижнекамснефтехим» принимает решение не выплачивать дивиденды второй год подряд. Гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов объяснил это текущими крупными проектами компании, такими, как новый олефиновый комплекс. Тем не менее он выразил уверенность, что со следующего года предприятие начнет регулярные выплаты дивидендов.
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