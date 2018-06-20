Житель Чистополя осужден за долг по алиментам в 700 тысяч рублей

Уклонист получил четыре месяца колонии-поселения.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Чистополе осужден 35-летний мужчина, он задолжал почти 700 тысяч рублей алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установили в суде, мужчина должен был выплачивать четверть из своих доходов на содержание несовершеннолетнего сына, однако никакой материальной помощи на содержание ребенка не оказывал. Стоит отметить, что ранее его уже привлекали к ответственности за уклонение от уплаты алиментов, но платить он так и не начал.

В итоге долг уклониста составил 696 тысяч рублей. По статье «Злостное уклонение родителя от уплаты средств на содержание детей неоднократно» суд назначил обвиняемому четыре месяца колонии-повеления.