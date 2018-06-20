В Агрызе впервые состоялся конкурс «Красавица Сабантуя»

Красавицей Сабантуя признана методист районного дома культуры Лейсан Тиуршина.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). За звание «Красавица Сабантуя» в Агрызе боролись три красавицы: Лейсан Тимуршина, Аида Магданурова и Алсу Саттарова, пишут «Агрызские вести».



В конкурсе «Визитка» они представили свое жизненное кредо. В викторине продемонстрировали свои знания, логическое мышление и смекалку. Также жюри оценило национальные блюда, приготовленные молодыми хозяйками, а творческий номер оценивали все зрители майдана.



Красавицей Сабантуя признана методист районного дома культуры Лейсан Тиуршина. Титул самой веселой красавицы достался Алсу Саттаровой, самой элегантной – Аиде Магдануровой. Участницам вручили дипломы и подарки.



Агрызский Сабантуй традиционно сопровождался спортивными играми и конкурсами. У каждого участника была возможность показать свое мастерство и получить массу положительных впечатлений. В этом году для участия в легкоатлетическом забеге Зариф Закиров приехал из села Табарлей на велосипеде. Мужчина занял второе место в забеге. Барана и специальный приз получил Андрей Мамонтов, который поднялся на верхушку шеста (17 метров) за 44 секунды.