Двое жителей Агрызского района РТ погибли в ДТП с «КАМАЗом» в Удмуртии

Авария произошла в Завьяловском районе неподалеку от деревни Юськи.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Двое жителей Агрызского района Татарстана погибли в аварии с участием «КАМАЗа» в Завьяловском районе Удмуртии, сообщают «Агрызские вести».

Накануне возле деревни Юськи 55-летний водитель «Лады Калины» при опережении потока по обочине потерял управление и вылетел под встречный «КАМАЗ» с прицепом.

В результате аварии водитель легковушки и его 47-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм.