СМИ: США передадут Турции два истребителя F-35 вопреки запрету Сената

Турецкие пилоты F-35 уже прибыли на базу ВВС Люк и скоро начнут готовиться к полетам, заявил представитель Пентагона.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). 21 июня Соединенные Штаты Америки передадут Турции первые истребители пятого поколения F-35 вопреки запрету американского Сената. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Церемония, посвященная передаче Анкаре первых самолетов, пройдет в четверг в городе Форт-Уэрт, заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс.

По его словам, турецкие пилоты F-35 и специалисты по техническому обслуживанию прибыли на базу ВВС Люк и скоро начнут готовиться к полетам.

Турция сообщила, что планирует приобрести свыше 100 новейших истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил законопроект о бюджете на оборону на следующий год, который запрещает продавать Турции истребители F-35 из-за планируемых ею закупок у России ЗРК С-400.