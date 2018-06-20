В ДТП в Авиастроительном районе Казани пострадали двое мужчин

Пострадавшие в аварии госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в городскую больницу №12.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). После ночной аварии в Авиастроительном районе Казани в больницу доставлены двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее агентство сообщало, что минувшей ночью на улице Копылова возле станции метро «Авиастроительная» иномарка протаранила фонарный столб.

На момент аварии в авто находились двое мужчин старше 60 лет. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в городскую больницу №12.