Работы по строительству олефинового комплекса в Нижнекамске начнутся в июле этого года

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Фото: tatarstan.ru
(Нижнекамск, 20 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Работы по подготовке строительной площадки нового олефинового комплекса в Нижнекамске начнутся в июле этого года, сообщил на годовом общем собрании ПАО «Нижнекамскнефтехим» гендиректор предприятия Азат Бикмурзин.
Сейчас разрабатывается проектная документация производства.
Он напомнил, что в прошлом году компания заключила договор с компанией Linde AG по реализации проекта производства этилена ЭП-600 мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Вторая сделка касается кредитного договора с синдикатом международных банков с покрытием Euler Hermes. Договор был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщало ИА «Татар-информ», консорциум немецких банков под руководством Deutsche Bank открыло ПАО «Нижнекамскнефтехим» кредитную линию объемом 807 млн евро на создание комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Соглашение действует до конца 2032 года.
К 2023 году — к моменту ввода комплекса в эксплуатацию — выручка и налоговые отчисления компании вырастут в два раза, выразил уверенность Бикмурзин.
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