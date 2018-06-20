Татарстанцы задолжали 10 млрд рублей по госпошлинам, налогам и административным штрафам

Судебные приставы Вахитовского и Приволжского районов совершили очередной рейд по фискальным платежам.

(Казань, 20 июня, "Татар-информ", Елена Кривопатре). Сегодня судебные приставы Вахитовского и Приволжского районов совершили очередной рейд по фискальным платежам – задолженностям по административным штрафам, не оплаченным госпошлинам и налогам. На сегодняшний день татарстанцы должны в государственную казну около 10 млрд рублей.

Подобные мероприятия сотрудники ФССП совершают каждую неделю. Задолжавшим в казну татарстанцам во время рейда выносят предупреждение об уплате задолженности либо производят конфискацию имущества.

Всего отдел ведет 5,5 тысячи дел только по одним административным штрафам – распитие спиртных напитков в общественных местах, продажа алкоголя несовершеннолетним, неоплата платных парковок и так далее.

«Такие административные штрафы в основном составляют от 30 до 50 тысяч рублей. Во время рейда мы осуществляем проверку имущественного положения должника и описываем имущество на сумму долга. Подобные рейды мы проводим каждую неделю, также выезжаем для взыскания долгов за неуплату ЖКХ, налогов и неимущественных долгов», – рассказала судебный-пристав исполнитель по Вахитовскому и Приволжскому району Наталья Гришина.

Чаще всего приставы описывают технику, которая имеется в квартире должника. Описан может быть также и автомобиль – все зависит от суммы долга. Кроме этого, в сумму долга входит исполнительский сбор.