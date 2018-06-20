В Нижнекамске ввели в эксплуатацию производство изобутилена

Мощность предприятия — 160 тыс. тонн изобутилена в год, оно позволило создать 68 новых рабочих мест.

(Нижнекамск, 20 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). На заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим» ввели в эксплуатацию производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год. В церемонии открытия производства принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Изобутилен будет использоваться для выпуска изопрена, который является основным компонентом при производстве синтетических и бутиловых каучуков. Они применяются в шинной промышленности для выпуска резинотехнических изделий.

Новое производство стало вторым из трех инвестиционных проектов завода изопрена-мономера, реализующихся в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн в год. Кроме того, оно позволило создать 68 новых рабочих мест.