Генсек ООН прибыл в Москву

Антониу Гутерриш посетит один из матчей чемпионата мира по футболу.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Москву с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.

В столице генсек ООН встретится с Президентом России Владимиром Путиным, проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и посетит матч мундиаля между сборными Португалии и Марокко.

Кроме того, Гутерриш примет участие во встрече международного дискуссионного клуба «Валдай».