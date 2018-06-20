Из-за взрыва в лондонском метро пострадали несколько человек

Инцидент произошел на станции метро Саутгейт.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Накануне вечером на станции метро Саутгейт в Лондоне прогремел взрыв, сообщает «Газета.Ru».

В результате инцидента несколько человек получили небольшие ранения. Медики оказали им помощь на месте происшествия.

По данным издания, правоохранители прибыли на место сразу после взрыва. После проведенного расследования наиболее вероятной причиной инцидента назвали короткое замыкание.

В полиции отмечают, что случившееся не является террористическим актом.