СМИ: Главный тренер сборной Египта будет уволен после провала команды на ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Главный тренер сборной Египта — аргентинец Эктор Купер может быть уволен после окончания выступлений команды на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на египетское издание El Watan News.
С Купером сборная Египта стала обладателем серебряных медалей Кубка африканских наций в 2017 году, а также смогла квалифицироваться на мировое первенство. Однако в ходе чемпионата мира команда проиграла матчи против сборных России и Уругвая, тем самым лишив себя шансов на выход в плей-офф.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.
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