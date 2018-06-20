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Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Татар-информ

20 июня 2018, 08:14

Политика

Израиль засек пуски около 30 ракет из сектора Газа

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О пострадавших с обеих сторон не сообщалось.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Израиль засек пуски около 30 ракет из сектора Газа за прошедшую ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии страны.

Израильские войска сбили семь ракет и провели ответную атаку, нанеся авиаудар по 25 военным объектам в палестинском анклаве.

О пострадавших с обеих сторон не сообщалось.

За обстрел ответственно движение ХАМАС, полагают в Израиле. Атака со стороны сектора Газа последовала после того, как израильские ВВС ударили по трем объектам боевиков движения. Эту бомбардировку в Израиле назвали ответом на запуски горящих воздушных змеев и шаров.

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