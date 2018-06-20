В США оценили способность России защитить Калининград

Российские корабли вооружены мощным противолодочным оружием, отмечают авторы National Interest.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Авианосцы США класса «Форд» и «Нимиц» будут уязвимы при приближении к Калининграду, поскольку являются слишком большими и уязвимыми. Об этом пишет журнал National Interest, сообщает РИА Новости.

Особой угрозой для американских авианосцев издание называет противолодочные крылатые ракеты, размещенные как на берегу, так и на море. Российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» могут наносить точные удары от берега Калининграда до берега Швеции, радиус их действия при запуске с берегового ракетного комплекса «Бастион» — почти 600 км.

Некоторые корабли в российском флоте являются устаревшими, однако они вооружены мощным противолодочным оружием, отмечает издание.

Журнал также обращает внимание на наличие ПВО и других средств у Калининградской области, что также было бы опасностью для США в случае конфликта.