В США оценили способность России защитить Калининград

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Авианосцы США класса «Форд» и «Нимиц» будут уязвимы при приближении к Калининграду, поскольку являются слишком большими и уязвимыми. Об этом пишет журнал National Interest, сообщает РИА Новости.
Особой угрозой для американских авианосцев издание называет противолодочные крылатые ракеты, размещенные как на берегу, так и на море. Российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» могут наносить точные удары от берега Калининграда до берега Швеции, радиус их действия при запуске с берегового ракетного комплекса «Бастион» — почти 600 км.
Некоторые корабли в российском флоте являются устаревшими, однако они вооружены мощным противолодочным оружием, отмечает издание.
Журнал также обращает внимание на наличие ПВО и других средств у Калининградской области, что также было бы опасностью для США в случае конфликта.
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