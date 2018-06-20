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Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Татар-информ

20 июня 2018, 07:06

Политика

Нетаньяху приветствовал решение США выйти из Совета ООН по правам человека

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Премьер-министр Израиля назвал Совет «необъективной организацией».

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Израиль благодарен США за выход из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

О решении Соединенных Штатов выйти из СПЧ ООН в среду, 20 июня, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли. Одной из причин она назвала предвзятое отношение Совета к Израилю.

Нетаньяху поблагодарил США за это «отважное решение, принятое против лицемерия и лжи» СПЧ ООН, который на своей странице в социальной сети Twitter назвал «необъективной организацией».

Совет ООН по правам человека регулярно выступает с критикой Израиля за отношение к палестинцам.

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