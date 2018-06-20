Президент Литвы призвала готовиться к «вторжению» России

Литва должна показать, что может себя защитить, считает Даля Грибаускайте.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Литва будет защищаться в случае военного «вторжения» России, заявила Президент страны Даля Грибаускайте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

«Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — сказала Грибаускайте. По ее мнению, Литва должна показать, что хочет и может защитить себя.

Литовский лидер отметила превосходящие военные силы России, но подчеркнула, что страна готова защищаться в любом случае.

Страны запада относятся к России слишком мягко, поскольку недооценивают ее, считает Грибаускайте. «Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются», — заключила она.