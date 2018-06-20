Выход сборной России в плей-офф мундиаля в фан-зоне Казани наблюдали около 25 тысяч человек

Площадка Фестиваля болельщиков в столице Татарстана была переполнена — за россиян в этот вечер болели страстно и эмоционально.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира — произошло это, как в сказке, на домашнем мундиале и в ситуации, когда в команду практически никто не верил. Россияне назло всем разгромили Саудовскую Аравию, а затем обыграли Египет: в плей-офф «черчесовцев» вывели голы Дзюбы, Черышева и автогол египетского защитника. За историческим матчем на площадке Фестиваля болельщиков в Казани наблюдали почти 25 тысяч человек — организаторам даже пришлось закрыть вход в фан-зону из соображений безопасности.

На чемпионате мира по футболу Казани не досталось матчей сборной России, но отличной альтернативой стадиону стал фестиваль болельщиков ФИФА. В день дебютной игры россиян на турнире (14 июня) казанскую фан-зону открыл Президент Татарстана Рустам Минниханов, который вместе с легендами местного «Рубина» Сергеем Рыжиковым и Гекденизом Караденизом разрезал четырехтонный чак-чак в виде футбольного мяча. Ежедневно у центра семьи «Казан» для просмотра матчей собиралась огромная аудитория — по словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, за первые четыре дня казанский фестиваль болельщиков принял 150 тысяч болельщиков. Сомнений в том, что ключевой на групповом этапе матч сборной России соберёт в Казани аудиторию, практически не было: при условии хорошей погоды фан-зона выглядит гораздо лучшим местом для просмотра футбола, нежели мягкий диван или бар по соседству с домом. Игра против сборной Египта россиянам предстояла серьезная — африканцы уступили в первом матче команде Уругвая, поэтому для Мохамеда Салаха и компании встреча с хозяевами была последним шансом запрыгнуть в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова наверняка понимали, что ставки очень высоки: победа над Египтом выведет их в 1/8 финала и впишет в историю российского футбола — никогда раньше наша команда не выходила из группы на чемпионатах мира. Перед этой встречей эксперты называли две проблемы сборной России: травму Алана Дзагоева и неубедительную игру Федора Смолова в матче открытия. Интригой выглядело и то, какую тактическую схему Черчесов выберет на ключевой матч группы, когда на кону стоит очень многое.

Перед матчем России и Египта на площадке фан-фестиваля в Казани транслировались матчи Колумбия — Япония и Польша — Сенегал. Зрители этих игр после их завершения остались на площадке, а непосредственно к матчу россиян народ стал подходить за полтора-два часа. Как и в других городах, здесь можно было увидеть флаги со всего земного шара: помимо символов России и Египта (их по понятным причинам было большинство) виднелись знамена Бразилии, Ирана, Испарии, Бельгии, Перу и других стран-участниц мундиаля. Нейтральные болельщики в большинстве своём поддерживали сборную России — иностранцы по-серьезному удивлены радушием и гостеприимством нашей страны, а потому искренне желают успеха команде хозяев на футбольном поле. «Я слышал о том, что в вашей стране не очень верят в свою сборную. Напрасно! В первом матче на чемпионате мира русские показали хороший футбол, и я думаю, они вполне могут дойти даже до полуфинала», — говорит бразилец Лукас. Он посетил первый матч своей сборной в Сочи, после чего отправился путешествовать по стране. «Казань — отличный город: я удивлен тому, как здесь в мире живут множество религий. Это отличный пример для всех», — считает гость из Южной Америки.

Поток людей продолжал подходить в фан-зону даже после стартового свистка: те, кто уже был внутри, попытались вместе с игроками нашей команды затянуть российский гимн, но широкой поддержки это начинание почему-то не получило. Каждый подход россиян к штрафной соперника публика сопровождала эмоцией, временами затягивая вслед за болельщиками в Питере громогласное «Россия, Россия!». Стоящий рядом мальчуган дет десяти натурально подпрыгивал всякий раз, когда атаки гвардейцев Черчесова накатывали на египетские пирамиды. Паренька зовут Миша, он занимается футболом в одной из казанских спортшкол, а в фан-зону пришел вместе с отцом. «Мой любимый игрок — Саша Головин: когда он забил штрафной в первом матче, я был очень рад. В интернете прочитал, что он может перейти в „Ювентус“, надеюсь, у него это получится», — юноша уже не по-детски серьезно разбирается в футболе. Головин, словно слыша слова своего маленького фаната, накручивает соперника и с левого фланга подключается в чужую штрафную, но защитник успевает выбить мяч у «золотого мальчика» российской сборной. Первый тайм прошел без голов, но с преимуществом хозяев поля — в перерыве болельщики в Казани пополняют запасы «футбольных» напитков, фотографируются с иностранными фанатами или просто обсуждают матч.

Едва начался второй тайм, у публики появился повод для радости: египтянин Фатхи в борьбе с Дзюбой срезал мяч в собственные ворота, и десятки тысяч зрителей на берегу Казанки взорвались ревом в едином порыве. Вообще, болельщики в казанской фан-зоне чувствуют игру не хуже «стадионных» фанатов: они гонят вперед свою команду, словно передавая энергию футболистам сквозь расстояния. Именно так второй гол забил Черышев — проход Фернандеса по флангу сопровождается восторженной эмоцией, пик которой пришелся на голевой удар. Многие не верили, что наша сборная находится в полушаге от выхода в плей-офф, кое-где даже послышалась фраза: «Сборная Бразилии, снимайте майки, мы вас узнали!». Вот только бразильцы не смогли обыграть Швейцарию, и даже хваленый Неймар не помог. А у россиян Черышев догоняет по забитым голам Криштиану Роналду — фантастика! Россияне в буквальном смысле не дают выдохнуть своим болельщикам по всей стране, и через две-три минуты после Черышева забивает Дзюба. Гол получился эстетский: Дзюбинатор — так его называют болельщики — принял передачу от партнера, обыграл защитника в чужой штрафной и вонзил мяч в ближний угол. Но наши футболисты не наши, если не дадут своим фанатам повод для волнения: за двадцать минут до конца арбитр поставил пенальти, и Мохамед Салах забил свой первый гол на чемпионате мира. Большего египтянам сделать не удалось — финальный свисток арбитра потонул в победном вопле казанских болельщиков. Сборная России впервые в своей истории выходит в плей-офф чемпионата мира: такого результата от команды перед стартом турнира вряд ли кто ожидал, но бразилец Лукас был прав — с такой игрой не грех замахнуться и на полуфинал. Казанцы и гости столицы Татарстана, кстати, прямо с Фестиваля болельщиков отправились праздновать на улицы города: слишком нечасто в последние годы сборная России дает поводы для радости, и было бы очень неправильно их упускать.