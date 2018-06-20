Экипаж «Норда» получил обратно свои паспорта

Анна Шевелева отметила, что возврат паспортов является лишь формой соблюдения прав человека.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Экипажу рыболовецкого судна «Норд» были возвращены российские паспорта, сообщает РИА Новости.

Представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева рассказала, что данное действие не несет каких-либо важных последствий и есть еще вопросы в правовом отношении, которые требуют решения.

«Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право», — отметила Шевелева.

25 марта пограничники Украины задержали крымское рыболовецкое судно «Норд», курсирующее под российским флагом. Все члены экипажа являются гражданами России.

Ранее на Украине суд разрешил капитану «Норда» выехать в Крым.