В Нижнекамске к 2020 году завершат реорганизацию сети подростковых клубов

Если в одном районе функционируют сразу два или три подростковых клуба, их переносят на другие территории, где подобных заведений нет.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске ведется работа по реорганизации сети клубов. Ее суть в том, что в каждом микрорайоне должен быть центр для подростков. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.





В Нижнекамске таких заведений 23, за пять лет по республиканской программе удалось отремонтировать 16 из них. На данный момент к завершению подходит капитальный ремонт в подростковом клубе «Чародейка».



Если в одном районе функционируют сразу два или три подростковых клуба, их переносят на другие территории, где подобных заведений нет.





В 2019 году, после одобрения заявок, ремонт пройдет еще в четырех заведениях. Тогда в городе останется три подобных объекта – их, скорее, всего, перенесут в новые микрорайоны.