В природном заказнике «Свияжский» состоялся рейд Госкомитета РТ по биоресурсам

На акватории особо охраняемой природной территории изъято более километра брошенных браконьерами сетей.

(Зеленодольский район, 20 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Более километра браконьерских сетей было изъято сегодня сотрудниками республиканского Государственного комитета РТ по биоресурсам. На территории государственного природного заказника регионального значения «Свияжский», который находится в Зеленодольском районе республики, состоялся рейд.

На воду две моторные лодки с сотрудниками оперативной группы Госкомитета РТ по биоресурсам и специалистами его районного отдела вышли с рассветом. С воздуха разведка акватории на предмет наличия сетей и браконьеров обеспечивалась с помощью квадрокоптера.

Буквально несколько минут и километров — и первая оставленная любителями незаконной добычи рыбы в воде сеть. Мелкая ячея буквально усеяна густерой и подлещиками. Живая рыба выпутывается из капроновой путанки и возвращается в родную стихию.

Рейд продолжился, но лодок на воде почти не осталось. Разведка у браконьеров поставлена на пятерку: скромные рыбаки-поплавочники на берегу или те, кто успел заметить инспекторов и скрыться, сразу дают знать коллегам по незаконному промыслу, что на них ведется очередная облава. Те сбрасывают улов и прячутся. Доказательство тому – оставленная браконьерами в воде спутанная сеть с рыбой и емкости, предназначенные для незаконного улова.

«От улик браконьеры всегда стараются избавиться. Сбрасывают все в реку во время преследования. Никому не хочется попасться и спорить с законом. Боятся», — поделился внештатный инспектор районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Александр Молюшкин.

Доставая брошенную браконьерами сеть, он сокрушается: «Загубленная рыба. Молодь. Мелочь…» — спасти несколько десятков некрупных густерок и подлещиков уже не получится. Китайская капроновая сеть буквально опутала их. Попытка извлечь неизменно приводит к сильному травмированию.

«Результат сегодняшнего рейда – 13 изъятых незаконных орудий лова», — подводит итог выезда ведущий специалист ГБУ «Государственный комитет по биологическим ресурсам» в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах РТ Анатолий Молюшкин. Общая длина изъятых сетей – более километра.

Некоторые местные жители, конечно, безобразничают, признал Анатолий Молюшкин. Но больше все-таки гастролеров из других регионов. И все они рано или поздно попадаются. Закон в отношении браконьеров сейчас стал намного жестче: выросли штрафы и суммы возмещения нанесенного ущерба. Суд встает на сторону защитников природы и нередкими стали приговоры о конфискации средств незаконной добычи: а это могут быть не только сети, но и лодка, прицеп и машина, на которых плавсредство было привезено.

Да и сами браконьеры только штрафами отделываются сегодня далеко не всегда. Уже целый ряд задержанных с поличным получили пусть условный, но срок. А это – судимость. Стоит попасться повторно, и речь пойдет о рецидиве. И это уже совсем другое отношение к обвиняемому со стороны правосудия.

Честные рыболовы и сами инспекторы отмечают, что такая активная — ежедневная работа сотрудников Госкомитета, ЛОВД, рыбинспекции, полиции, общественников, которая ведется не только здесь, но и по всей республике, результат приносит. И сетей, и самих браконьеров стало гораздо меньше.

И что особенно радует – среди тех, кто попадается в руки представителей закона, почти нет молодежи. Рейды в сочетании с активной информационно-просветительской работой помогают сомневающимся правильно расставить акценты в вопросе: что такое хорошо, а что такое – плохо.

