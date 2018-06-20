Альметьевские детсады сразились в конкурсе на лучшую цветочную композицию

Участникам конкурса предстояло доказать, что именно их букеты и композиции самые лучшие, самые красивые и оригинальные.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялся конкурс «Лучший летний букет, лучшая композиция из цветов» среди 22 дошкольных учреждений города, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

Участникам конкурса предстояло доказать, что именно их букеты и композиции самые лучшие, самые красивые и оригинальные.

Работы носили романтические названия: «В ожидании...», «Летний рай», «Свадебный букет», «Мистер Брутальность», «Мечта путешественника». Множество композиций было представлено с актуальными названиями: «Футбольное лето-2018», «Да здравствует, футбол». Некоторые букеты имели сказочные названия — «В гостях у сказки», «Сказочные цветочки из клубочка», «Золушка», «Волшебный колодец» и другие.

Первое место в конкурсе занял детский сад № 58 «Шаян нэнилэр», второе место поделили детские сады № 4 «Дружба» и № 23 «Малыш». Третье место досталось детсадам № 3 «Городок чудес», № 27 «Нэни куллар», № 60 «Дружная семейка».

Победителям вручили дипломы и призы.