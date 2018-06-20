Альметьевские детсады сразились в конкурсе на лучшую цветочную композицию

Рекомендуем
(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялся конкурс «Лучший летний букет, лучшая композиция из цветов» среди 22 дошкольных учреждений города, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.
Участникам конкурса предстояло доказать, что именно их букеты и композиции самые лучшие, самые красивые и оригинальные.
Работы носили романтические названия: «В ожидании...», «Летний рай», «Свадебный букет», «Мистер Брутальность», «Мечта путешественника». Множество композиций было представлено с актуальными названиями: «Футбольное лето-2018», «Да здравствует, футбол». Некоторые букеты имели сказочные названия — «В гостях у сказки», «Сказочные цветочки из клубочка», «Золушка», «Волшебный колодец» и другие.
Первое место в конкурсе занял детский сад № 58 «Шаян нэнилэр», второе место поделили детские сады № 4 «Дружба» и № 23 «Малыш». Третье место досталось детсадам № 3 «Городок чудес», № 27 «Нэни куллар», № 60 «Дружная семейка».
Победителям вручили дипломы и призы.
Следующая новость
Поисковой отряд «Нефтехимик» примет от жителей города заявки на розыск родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны.
Участникам конкурса предстояло доказать, что именно их букеты и композиции самые лучшие, самые красивые и оригинальные.
30 июня в селе Энколово Лениградской области пройдет Сабантуй с участием татарстанцев.
Больше всего сена заготовили аграрии Рыбно-Слободского района – 600 т.
Площадка Фестиваля болельщиков в столице Татарстана была переполнена — за россиян в этот вечер болели страстно и эмоционально.
Первый заместитель руководителя исполкома Казани прокомментировал закрытие входа на Фестиваль болельщиков во время матча Россия — Египет.
Среди регионов, откуда поступило наибольшее количество заявок на период мундиаля, лидируют Москва, Пермский край, Башкортостан, Свердловская область.
Особое место на выставке займет экспонат – двуручный меч ландскнехта, представляющий собой оружие пехоты Европы XVI века.
В матче второго тура подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Египта.
Татарстанские борцы вернулись с победой из Европы.
В рамках мероприятия прошли конкурсы жонглеров, где среди 20 лучших футболистов первое место занял Данила Матвевнин 2002 года рождения.
Общая площадь поврежденного участка превысила 55 тыс. квадратных метров, а средняя глубина изъятия – 20 см.
Из-за большого количества посетителей организаторы приняли решение закрыть площадку на вход.
Хэдлайнером фестиваля стала команда больничных клоунов из Набережных Челнов.
Никита Шлейхер в паре с Надеждой Бажиной стал первом в миксте на трехметровом трамплине.
На концертной площадке выступят народные артисты РТ – певицы Гузель Уразова и Иркэ, а также известные артисты, фольклорные ансамбли и коллективы.
19 июняПроклятье чемпионов мира, перестрелка европейских соседей и крупная победа сборной России: итоги первого тура чемпионата мира по футболу