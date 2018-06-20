Главное

Татар-информ

20 июня 2018, 03:46

Наука и образование

Ученые снабдят водолазов «искусственным жиром»

Рекомендуем

Новая технология позволит водолазам по нескольку часов находиться в ледяной воде.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Разработчики из Массачусетского техинститута придумали новый способ термоизоляции водолазов. «Искусственный жир» позволит человеку находиться в ледяной воде в несколько раз дольше, чем это возможно сейчас. Об этом сообщает портал «Хайтек».

В основе разработки — специальный костюм водолаза для холодной воды, который широко применяется в настоящее время. Однако современные водолазные костюмы, даже самые дорогие, не могут удерживать тепло более часа, объясняют исследователи. 

Для увеличения теплоизоляции изобретатели решили модифицировать костюм по принципу «искусственного подкожного жира» — аналога природного теплоизолятора тюленей и китов. Для этого ученые поместили гидрокостюм из пористого материала неопрена в камеру с тяжелыми инертными газами — ксеоном и криптоном. 

Эти газы проникают в структуру гидрокостюма и в несколько раз повышают его теплоизоляцию. Технология позволит аквалангистам находиться в ледяной воде до трех часов — в три раза больше, чем при использовании обычного гидрокостюма, заключили ученые.

 

 

Следующая новость

В Спасском районе открылся языковой лагерь «Болгар – туган тел»
Новости дня
03:46
Ученые снабдят водолазов «искусственным жиром»
02:12
В Австралии умер старейший на планете орангутан
01:29
Насыщенную праздничную программу готовит Елабуга для жителей Санкт-Петербурга

30 июня в селе Энколово Лениградской области пройдет Сабантуй с участием татарстанцев.

00:16
Рыбно-Слободский, Нурлатский и Сармановский районы РТ отличились в заготовке сена

Больше всего сена заготовили аграрии Рыбно-Слободского района – 600 т.

00:12
Выход сборной России в плей-офф мундиаля в фан-зоне Казани наблюдали около 25 тысяч человек

Площадка Фестиваля болельщиков в столице Татарстана была переполнена — за россиян в этот вечер болели страстно и эмоционально.

19.06 23:56
Суд арестовал подозреваемою в шпионаже Карину Цуркан
19.06 23:42
В Госдуму внесли закон о праздновании Дня отца в России
19.06 23:26
Денис Черышев сравнялся с Роналду по количеству забитых голов на ЧМ-2018
19.06 23:12
Дамир Фаттахов: Решение закрыть вход фан-феста приняли ради безопасности людей

Первый заместитель руководителя исполкома Казани прокомментировал закрытие входа на Фестиваль болельщиков во время матча Россия — Египет.

19.06 23:06
Посмотреть матчи ЧМ в Казани хотят жители 75 регионов России

Среди регионов, откуда поступило наибольшее количество заявок на период мундиаля, лидируют Москва, Пермский край, Башкортостан, Свердловская область.

19.06 22:52
В Музее Пушечного двора представят оружие и доспехи XVI века

Особое место на выставке займет экспонат – двуручный меч ландскнехта, представляющий собой оружие пехоты Европы XVI века.

19.06 22:50
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

В матче второго тура подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Египта.

19.06 22:38
Тетюшские спортсмены успешно выступили на Первенстве Европы по вольной борьбе

Татарстанские борцы вернулись с победой из Европы.

19.06 22:24
Газпром прокомментировал решение суда Лондона об аресте активов компании
19.06 22:10
В Альметьевске в рамках ЧМ-2018 прошло футбольное состязание

В рамках мероприятия прошли конкурсы жонглеров, где среди 20 лучших футболистов первое место занял Данила Матвевнин 2002 года рождения.

19.06 21:56
Экологи РТ пресекли факт самовольного снятия плодородного слоя почвы

Общая площадь поврежденного участка превысила 55 тыс. квадратных метров, а средняя глубина изъятия – 20 см.

19.06 21:50
Фан-зона ЧМ-2018 в Казани заполнилась до отказа к середине первого тайма матча Россия — Египет

Из-за большого количества посетителей организаторы приняли решение закрыть площадку на вход.

19.06 21:34
В Нижнекамске впервые провели инклюзивный фестиваль «Чемодан чудес»

Хэдлайнером фестиваля стала команда больничных клоунов из Набережных Челнов.

19.06 21:14
Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине
19.06 21:00
Иранские студенты прошли обучение в Елабужском институте КФУ
19.06 20:46
Спортсмен из Татарстана взял «золото» чемпионата России по прыжкам в воду

Никита Шлейхер в паре с Надеждой Бажиной стал первом в миксте на трехметровом трамплине.

19.06 20:32
Пошлины не затронут лекарства из США
19.06 20:18
Сабантуй на озере Лебяжье соединит национальные мотивы и футбол

На концертной площадке выступят народные артисты РТ – певицы Гузель Уразова и Иркэ, а также известные артисты, фольклорные ансамбли и коллективы.

19.06 20:08
Сборная Испании провела тренировку на «Казань Арене» перед матчем с Ираном

Матч группового этапа чемпионата мира между испанцами и иранцами состоится в Казани 20 июня.

19.06 20:06
Андрес Иньеста: Нам нужно найти баланс между атакой и защитой

Футболист сборной Испании прокомментировал подготовку команды к матчу чемпионата мира против иранцев в Казани.

События

19 июняПроклятье чемпионов мира, перестрелка европейских соседей и крупная победа сборной России: итоги первого тура чемпионата мира по футболу

19 июняСтрасти в Иране: около 15 тысяч болельщиков отправятся в Казань

19 июня«Рубин» вышел из отпуска: новая жизнь без излишеств

19 июняОткупиться не удалось – виновнику смертельной аварии в Казани дали реальный срок

19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня