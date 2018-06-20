Ученые снабдят водолазов «искусственным жиром»

Новая технология позволит водолазам по нескольку часов находиться в ледяной воде.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Разработчики из Массачусетского техинститута придумали новый способ термоизоляции водолазов. «Искусственный жир» позволит человеку находиться в ледяной воде в несколько раз дольше, чем это возможно сейчас. Об этом сообщает портал «Хайтек».

В основе разработки — специальный костюм водолаза для холодной воды, который широко применяется в настоящее время. Однако современные водолазные костюмы, даже самые дорогие, не могут удерживать тепло более часа, объясняют исследователи.

Для увеличения теплоизоляции изобретатели решили модифицировать костюм по принципу «искусственного подкожного жира» — аналога природного теплоизолятора тюленей и китов. Для этого ученые поместили гидрокостюм из пористого материала неопрена в камеру с тяжелыми инертными газами — ксеоном и криптоном.

Эти газы проникают в структуру гидрокостюма и в несколько раз повышают его теплоизоляцию. Технология позволит аквалангистам находиться в ледяной воде до трех часов — в три раза больше, чем при использовании обычного гидрокостюма, заключили ученые.