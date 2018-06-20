В Австралии умер старейший на планете орангутан

Самка австралийского орангутана по имени Пуан прожила 62 года.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В зоопарке австралийского города Перт скончался старейший в мире орангутан. Животное прожило 62 года, но его пришлось усыпить из-за возрастных болезней. Об этом пишут «Известия».

Персонал зоопарка взял орангутана на попечение еще в 1968 году, при этом предполагаемая дата рождения Пуан — 1956 год, считают специалисты. В 2016 году Пуан попала в книгу рекордов как самый долгоживущий орангутан.

Такая долгая жизнь орангутана оказалась возможной благодаря содержанию в неволе, уверены ученые. Они подчеркнули, что сородичи Пуан, обитающие в дикой природе, обычно не доживают и до 50 лет.