В Австралии умер старейший на планете орангутан

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В зоопарке австралийского города Перт скончался старейший в мире орангутан. Животное прожило 62 года, но его пришлось усыпить из-за возрастных болезней. Об этом пишут «Известия».
Персонал зоопарка взял орангутана на попечение еще в 1968 году, при этом предполагаемая дата рождения Пуан — 1956 год, считают специалисты. В 2016 году Пуан попала в книгу рекордов как самый долгоживущий орангутан.
Такая долгая жизнь орангутана оказалась возможной благодаря содержанию в неволе, уверены ученые. Они подчеркнули, что сородичи Пуан, обитающие в дикой природе, обычно не доживают и до 50 лет.
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