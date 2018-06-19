Культурная программа ЧМ-2018: Казанский Кремль

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Во время чемпионата мира по футболу на территории Казанского Кремля пройдет несколько культурно-массовых мероприятий.
22 июня состоится II фестиваль The Kremlin Confederation of ART, где представят оперу «Письма Анны Франк» Григория Фрида. Начало в 17.00.
25 июня желающие смогут посетить «Футбольную ночь в музее».
26 июня на Пушечном дворе Казанского Кремля состоится концерт VII Международного фестиваля духовной музыки «Музыка веры». Начало в 19.00.
29 июня — концерт Tatar stars в рамках II фестиваля The Kremlin Confederation of ART. Начало в 18.00.
5 июля пройдут гала-концерт и мультимедийное шоу II фестиваля The Kremlin Confederation of ART. Начало в 18.00.
Кроме того, с 21 июня по 15 января в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Казанский Кремль» будет работать выставка «Королевские игры » из фондов Государственного исторического музея (Москва).
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