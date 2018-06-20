Рыбно-Слободский, Нурлатский и Сармановский районы РТ отличились в заготовке сена

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на зимний период для корма сельскохозяйственным животным заготовлено 4,15 тыс. т сена и 78,9 тыс. т сенажа, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Больше всего сена заготовили в Рыбно-Слободском (600 т), Нурлатском (543 т) и Сармановском (500 т) районах республики.
По заготовке сенажа отличились Заинский (11,9 тыс. т), Азнакаевский (10,2 тыс. т), Сармановский (7,5 тыс. т), Алькеевский (6,4 тыс. т) и Буинский (6,1 тыс. т) районы.
Больше всего сена заготовили аграрии Рыбно-Слободского района – 600 т.
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