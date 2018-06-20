Насыщенную праздничную программу готовит Елабуга для жителей Санкт-Петербурга

30 июня в селе Энколово Лениградской области пройдет Сабантуй с участием татарстанцев.

(Елабуга, 20 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 30 июня Елабуга проведет Сабантуй в Санкт-Петербурге. Техническая группа выезжает в город уже в начале следующей недели, сообщила сегодня заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

Впервые в северной столице городской Сабантуй был организован в 1913 году в Юсуповском саду, потом был перерыв, и уже более 60 лет национальный праздник отмечают возле деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской области. Елабуга совместно с представителями из Башкортостана организатором праздника выступает седьмой год. Ежегодно елабужане готовят насыщенную программу с национальными играми, конкурсами и творческими номерами.

«И в этом году на территории Сабантуя будут размещены национальные подворья. Кроме того, будет организована выставка-продажа продуктов местных предпринимателей», – рассказала Людмила Рыбакова.

Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживают более 70 тыс. татар. Сабантуй объединяет не только местную диаспору, но и представителей других национальностей. К примеру, в прошлом году Сабантуй в Ленинградской области посетили около 100 тысяч гостей.