Насыщенную праздничную программу готовит Елабуга для жителей Санкт-Петербурга

(Елабуга, 20 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 30 июня Елабуга проведет Сабантуй в Санкт-Петербурге. Техническая группа выезжает в город уже в начале следующей недели, сообщила сегодня заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Людмила Рыбакова.
Впервые в северной столице городской Сабантуй был организован в 1913 году в Юсуповском саду, потом был перерыв, и уже более 60 лет национальный праздник отмечают возле деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской области. Елабуга совместно с представителями из Башкортостана организатором праздника выступает седьмой год. Ежегодно елабужане готовят насыщенную программу с национальными играми, конкурсами и творческими номерами.
«И в этом году на территории Сабантуя будут размещены национальные подворья. Кроме того, будет организована выставка-продажа продуктов местных предпринимателей», – рассказала Людмила Рыбакова.
Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживают более 70 тыс. татар. Сабантуй объединяет не только местную диаспору, но и представителей других национальностей. К примеру, в прошлом году Сабантуй в Ленинградской области посетили около 100 тысяч гостей.
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