В ИА «Татар-информ» расскажут об электронной ветеринарной сертификации по системе «Меркурий»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 20 июня, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция об обязательной электронной ветеринарной сертификации по системе «Меркурий».

В мероприятии примут участие начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Ильшат Мухаметшин и ветеринарный врач ветеринарного объединения г. Казани Булат Нуриахмитов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

