Денис Черышев сравнялся с Роналду по количеству забитых голов на ЧМ-2018

Третий гол Денис Черышев забил во время игры России с Египтом.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев сравнял количество забитых голов на ЧМ-2018 с форвардом с команды Португалии Криштиану Роналду, сообщает RT.

Третий гол был забит российским полузащитником сегодня в матче с Египтом.

Сегодня сборная России обыграла сборную Египта по футболу на домашнем мундиале.