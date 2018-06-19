Дамир Фаттахов: Решение закрыть вход фан-феста приняли ради безопасности людей

Первый заместитель руководителя исполкома Казани прокомментировал закрытие входа на Фестиваль болельщиков во время матча Россия — Египет.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов заявил агентству «Татар-информ», что решение закрыть вход на площадку Фестиваля болельщиков во время матча Россия — Египет приняли ради безопасности его посетителей.

Вход на фан-фест был закрыт уже в середине первого тайма матча между сборными России и Египта, трансляция которого проходила на Фестивале болельщиков.

«Площадка фан-феста рассчитана максимально на 25 тысяч человек. Когда она заполнилась до предела, было принято решение закрыть вход. Оно принято исключительно ради безопасности людей. Просим болельщиков, жителей города и гостей, которые не смогли попасть на Фестиваль, с пониманием отнестись к этому. Ещё раз — исключительно в целях безопасности. На внешнем периметре люди продолжают смотреть за игрой. Ситуация полностью под контролем. Чтобы зрители могли комфортно покинуть площадку после завершения матча, были открыты, в том числе и эвакуационные выходы», — заявил Фаттахов.