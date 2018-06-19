В Госдуму внесли закон о праздновании Дня отца в России

В случае принятия закона, День отца граждане будут отмечать в последнюю субботу октября.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Депутат от партии КПРФ Тамара Плетнева внесла в Государственную думу законопроект об установлении нового общенационального праздника — Дня отца, сообщает ТАСС.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 2019 года, а День отца будет отмечаться в последнюю субботу октября.

По словам авторов, закон призван привлечь внимание общества к значимости роли отцовства в воспитании детей, поднять престиж отцовства и укрепить статус отца.