Из-за большого количества посетителей организаторы приняли решение закрыть площадку на вход.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Площадка Фестиваля болельщиков ФИФА в Казани заполнилась до отказа к середине первого тайма матча Россия — Египет. Организаторы приняли решение закрыть площадку на вход из-за большеголово количества посетителей.

В ожидании матча сборных России и Египта поклонники команд стали собираться в фан-зоне в Казани за несколько часов до матча. После закрытия площадки особо предприимчивые болельщики пробрались на территорию через забор, зрители, которым не удалось попасть на территорию, смотрели матч с улицы Сибгат Хакима.