Газпром прокомментировал решение суда Лондона об аресте активов компании

В газовой компании отметили, что официальных документов о начале заморозки пока не поступало.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Газпром заявил, что решение суда Лондона об аресте активов компании противоречит приказу апелляционного суда Швеции, сообщает РБК.

Украинская компания «Нафтогаз» сегодня сделала заявление, что Коммерческий суд Лондона вынес решение о заморозке активов «Газпрома» на территории Соединенного Королевства.

В газовой компании отметили, что официальных документов о начале заморозки пока не поступало, поэтому развернутый комментарий будет дан позже, после получения соответствующего постановления.

Ранее апелляционный суд Швеции вынес постановление о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража.