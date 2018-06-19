Ãëàâíîå
Ãèëüìóòäèíîâ î ðåøåíèè ÃÄ ÐÔ: Íå èäåò íèêàêîé ðå÷è î òîì, ÷òîáû óáðàòü ãîñÿçûêè â âàðèàòèâíóþ ÷àñòü

Àëåêñåé Àíèñèìîâ

19 èþíÿ 2018, 20:08

Ñïîðò×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018

Ñáîðíàÿ Èñïàíèè ïðîâåëà òðåíèðîâêó íà «Êàçàíü Àðåíå» ïåðåä ìàò÷åì ñ Èðàíîì

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Èëüíàð Òóõáàòîâ


Ìàò÷ ãðóïïîâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà ìåæäó èñïàíöàìè è èðàíöàìè ñîñòîèòñÿ â Êàçàíè 20 èþíÿ.

(Êàçàíü, 19 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëåêñåé Àíèñèìîâ). Ñáîðíàÿ Èñïàíèè ïî ôóòáîëó ïðîâåëà òðåíèðîâî÷íîå çàíÿòèå íà «Êàçàíü Àðåíå» ïåðåä ìàò÷åì ãðóïïîâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà ïðîòèâ êîìàíäû Èðàíà.

ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ²Ð°Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ° ÑÐ±Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð˜ÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ñ„ÑƒÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ

Èñïàíöû ïðèëåòåëè â Êàçàíü äíåì 19 èþíÿ — èç àýðîïîðòà êîìàíäà îòïðàâèëàñü â îòåëü, à îòòóäà ïîåõàëà íà ñòàäèîí. Ïåðåä òðåíèðîâêîé íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ îòâåòèëè ïîëóçàùèòíèê êîìàíäû Àíäðåñ Èíüåñòà è ãëàâíûé òðåíåð Ôåðíàíäî Éåððî.

ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ²Ð°Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ° ÑÐ±Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð˜ÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ñ„ÑƒÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ

Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ñáîðíàÿ Èñïàíèè âûñòóïàåò â ãðóïïå B âìåñòå ñ Ïîðòóãàëèåé, Èðàíîì è Ìàðîêêî. Â ïåðâîé èãðå íà òóðíèðå ïîäîïå÷íûå Éåððî ñûãðàëè âíè÷üþ ñ ïîðòóãàëüöàìè (3:3). Ìàò÷ ìåæäó ñáîðíûìè Èñïàíèè è Èðàíà ïðîéä¸ò 20 èþíÿ íà «Êàçàíü Àðåíå» è íà÷í¸òñÿ â 21.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ôàí-çîíà ×Ì-2018 â Êàçàíè çàïîëíèëàñü äî îòêàçà ê ñåðåäèíå ïåðâîãî òàéìà ìàò÷à Ðîññèÿ — Åãèïåò
Íîâîñòè äíÿ
22:10
Â Àëüìåòüåâñêå â ðàìêàõ ×Ì-2018 ïðîøëî ôóòáîëüíîå ñîñòÿçàíèå

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëè êîíêóðñû æîíãëåðîâ, ãäå ñðåäè 20 ëó÷øèõ ôóòáîëèñòîâ ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Äàíèëà Ìàòâåâíèí 2002 ãîäà ðîæäåíèÿ.

21:56
Ýêîëîãè ÐÒ ïðåñåêëè ôàêò ñàìîâîëüíîãî ñíÿòèÿ ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ ïî÷âû

Îáùàÿ ïëîùàäü ïîâðåæäåííîãî ó÷àñòêà ïðåâûñèëà 55 òûñ. êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, à ñðåäíÿÿ ãëóáèíà èçúÿòèÿ – 20 ñì.

21:50
Ôàí-çîíà ×Ì-2018 â Êàçàíè çàïîëíèëàñü äî îòêàçà ê ñåðåäèíå ïåðâîãî òàéìà ìàò÷à Ðîññèÿ — Åãèïåò

Èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé îðãàíèçàòîðû ïðèíÿëè ðåøåíèå çàêðûòü ïëîùàäêó íà âõîä.

21:34
Â Íèæíåêàìñêå âïåðâûå ïðîâåëè èíêëþçèâíûé ôåñòèâàëü «×åìîäàí ÷óäåñ»

Õýäëàéíåðîì ôåñòèâàëÿ ñòàëà êîìàíäà áîëüíè÷íûõ êëîóíîâ èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ.

21:14
Êèì ×åí Ûí âñòðåòèëñÿ ñ Ñè Öçèíüïèíîì â Ïåêèíå
21:00
Èðàíñêèå ñòóäåíòû ïðîøëè îáó÷åíèå â Åëàáóæñêîì èíñòèòóòå ÊÔÓ
20:46
Ñïîðòñìåí èç Òàòàðñòàíà âçÿë «çîëîòî» ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî ïðûæêàì â âîäó

Íèêèòà Øëåéõåð â ïàðå ñ Íàäåæäîé Áàæèíîé ñòàë ïåðâîì â ìèêñòå íà òðåõìåòðîâîì òðàìïëèíå.

20:32
Ïîøëèíû íå çàòðîíóò ëåêàðñòâà èç ÑØÀ
20:18
Ñàáàíòóé íà îçåðå Ëåáÿæüå ñîåäèíèò íàöèîíàëüíûå ìîòèâû è ôóòáîë

Íà êîíöåðòíîé ïëîùàäêå âûñòóïÿò íàðîäíûå àðòèñòû ÐÒ – ïåâèöû Ãóçåëü Óðàçîâà è Èðêý, à òàêæå èçâåñòíûå àðòèñòû, ôîëüêëîðíûå àíñàìáëè è êîëëåêòèâû.

20:08
Ñáîðíàÿ Èñïàíèè ïðîâåëà òðåíèðîâêó íà «Êàçàíü Àðåíå» ïåðåä ìàò÷åì ñ Èðàíîì

Ìàò÷ ãðóïïîâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà ìåæäó èñïàíöàìè è èðàíöàìè ñîñòîèòñÿ â Êàçàíè 20 èþíÿ.

20:06
Àíäðåñ Èíüåñòà: Íàì íóæíî íàéòè áàëàíñ ìåæäó àòàêîé è çàùèòîé

Ôóòáîëèñò ñáîðíîé Èñïàíèè ïðîêîììåíòèðîâàë ïîäãîòîâêó êîìàíäû ê ìàò÷ó ÷åìïèîíàòà ìèðà ïðîòèâ èðàíöåâ â Êàçàíè.

20:04
Èíüåñòà – î ñìåíå òðåíåðà: Ó íàñ íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé â òðåíåðñêîì øòàáå

Ïîëóçàùèòíèê ñáîðíîé Èñïàíèè îòìåòèë, ÷òî èãðîêè íå àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ïåðåñòàíîâêàõ â òðåíåðñêîì øòàáå êîìàíäû.

19:50
Êàðâàõàëü âîññòàíîâèëñÿ îò òðàâìû è ìîæåò ñûãðàòü ïðîòèâ ñáîðíîé Èðàíà

Èñïàíñêèé çàùèòíèê ïîëó÷èë ïîâðåæäåíèå, âûñòóïàÿ çà ñâîé êëóá â ôèíàëå Ëèãè ÷åìïèîíîâ.

19:46
Ôåðíàíäî Éåððî: Ó èðàíöåâ î÷åíü âîëåâàÿ êîìàíäà, íàì áóäåò íåëåãêî

Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Èñïàíèè ïðîêîììåíòèðîâàë ïîäãîòîâêó ñâîåé êîìàíäû ê ìàò÷ó ïðîòèâ êîìàíäû Èðàíà.

19:44
Éåððî – î âûáîðå âðàòàðÿ íà ìàò÷ ñ Èðàíîì: Ìû äîâåðÿåì Äå Õåà

Ãëàâíûé òðåíåð èñïàíñêîé ñáîðíîé ïîä÷åðêíóë, ÷òî Äàâèä Äå Õåà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ ãîëêèïåðîâ ìèðà.

19:36
Ýêîëîãè âûÿâèëè ôàêò íåçàêîííîãî ñáðîñà ñòî÷íûõ âîä â ðåêó â Ìåíçåëèíñêîì ðàéîíå ÐÒ

Èç ïåðåïîëíåííîãî êîòëîâàíà-îòñòîéíèêà áûëà âûâåäåíà òðóáà, ÷åðåç êîòîðóþ íà ïîâåðõíîñòü âûëèâàëàñü æèäêîñòü.

19:22
Â «Ñìåíå» ñîñòîÿòñÿ ïîêàçû ïîëüñêèõ ôèëüìîâ íà ôóòáîëüíóþ òåìàòèêó

25 èþíÿ ïðîéäóò ïîêàçû ôèëüìîâ «Ñòàäèîí áåçäîìíûõ» (2008 ãîä) ðåæèññåðà Êàñè Àäàìèêà, «Ôóòáîëüíûé ïîêåð» (1988 ãîä) ßíóøà Çàîðñêè.

19:20
Ãèëüìóòäèíîâ î ðåøåíèè ÃÄ ÐÔ: Íå èäåò íèêàêîé ðå÷è î òîì, ÷òîáû óáðàòü ãîñÿçûêè â âàðèàòèâíóþ ÷àñòü

Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ôîíäà äëÿ ïîääåðæêè ðîäíûõ ÿçûêîâ è íîâûå ôåäåðàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû ïî èõ èçó÷åíèþ.

19:08
Çà äåíü äî èãðû ñáîðíîé Èðàíà íà ×Ì â Êàçàíè äàë êîíöåðò Òåãåðàíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð

Ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ ïîä ðóêîâîäñòâîì ìàýñòðî Øàõðäàäà Ðîõàíè ïðîâîäèò ïåðâîå òóðíå ïî Ðîññèè.

18:54
Ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà Àëüêååâñêîãî ðàéîíà óâåëè÷èëè ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà íà 5,6 ò

Ëèäåðàìè ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà ñòàëè òðè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿ ðàéîíà.

18:40
Â Êàçàíñêîì Êðåìëå ïðîçâó÷èò ìîíîîïåðà «Äíåâíèê Àííû Ôðàíê»

Îïåðà ïðèóðî÷åíà êî Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè è âïåðâûå ïðîéäåò íà îòêðûòîì âîçäóõå â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ Kremlin confederation of art.

18:38
Ìàñóä Øîäæàè: Òðàâìà Óðóçáåõà ×åëìè ìîæåò ñèëüíåå ñïëîòèòü íàøó êîìàíäó

Ôóòáîëèñò ñáîðíîé Èðàíà ïðîêîììåíòèðîâàë ïðåäñòîÿùèé ìàò÷ ñâîåé êîìàíäû ïðîòèâ èñïàíöåâ â Êàçàíè.

18:34
Ãîñäóìà ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì çàìå÷àíèé ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î íàöèîíàëüíûõ ÿçûêàõ

Çàêîíîïðîåêò îáñóæäàëñÿ áîëåå ÷àñà è áûë ïîäâåðãíóò êðèòèêå ñî ñòîðîíû äåïóòàòîâ.

18:34
Ñáîðíàÿ Èðàíà ïðîâåëà ïðåäìàò÷åâóþ òðåíèðîâêó íà «Êàçàíü Àðåíå»

Èðàíöû ñûãðàþò â Êàçàíè âî âòîðîì òóðå ãðóïïîâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà ïðîòèâ êîìàíäû Èñïàíèè.

18:32
Âÿ÷åñëàâ Íèêîíîâ: Ïðåäìåò «ðîäíîé ÿçûê» îñòàíåòñÿ â îáÿçàòåëüíîì ó÷åáíîì ïëàíå

Çàêîíîïðîåêò î äîáðîâîëüíîì èçó÷åíèè íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñîêðàùåíèÿ ÷àñîâ ðîäíîãî ÿçûêà, îòìåòèë äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ.

Ñîáûòèÿ

19 èþíÿÏðîêëÿòüå ÷åìïèîíîâ ìèðà, ïåðåñòðåëêà åâðîïåéñêèõ ñîñåäåé è êðóïíàÿ ïîáåäà ñáîðíîé Ðîññèè: èòîãè ïåðâîãî òóðà ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó

19 èþíÿÑòðàñòè â Èðàíå: îêîëî 15 òûñÿ÷ áîëåëüùèêîâ îòïðàâÿòñÿ â Êàçàíü

19 èþíÿ«Ðóáèí» âûøåë èç îòïóñêà: íîâàÿ æèçíü áåç èçëèøåñòâ

19 èþíÿÝêîëîã ÀÃÊ-1: Âñå çàìå÷àíèÿ æèòåëåé Òàòàðñòàíà ïî ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ÌÑÇ âîéäóò â ìàòåðèàëû íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó

18 èþíÿÌàò÷, èçìåíèâøèé èñòîðèþ ôóòáîëà: ñáîðíóþ Àâñòðàëèè íà ÷åìïèîíàòå ìèðà â Êàçàíè îáûãðàëà òåõíèêà

18 èþíÿÅâãåíèé Ïàøóòèí: «Êàíòó» íîâûé âûçîâ äëÿ ìåíÿ

18 èþíÿÈëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: «Çàñòàâëÿòü èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè òåõ, äëÿ êîãî îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ»