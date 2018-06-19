Ñáîðíàÿ Èñïàíèè ïðîâåëà òðåíèðîâêó íà «Êàçàíü Àðåíå» ïåðåä ìàò÷åì ñ Èðàíîì

Ñïîðò×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Èëüíàð Òóõáàòîâ
(Êàçàíü, 19 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëåêñåé Àíèñèìîâ). Ñáîðíàÿ Èñïàíèè ïî ôóòáîëó ïðîâåëà òðåíèðîâî÷íîå çàíÿòèå íà «Êàçàíü Àðåíå» ïåðåä ìàò÷åì ãðóïïîâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà ïðîòèâ êîìàíäû Èðàíà.
Èñïàíöû ïðèëåòåëè â Êàçàíü äíåì 19 èþíÿ — èç àýðîïîðòà êîìàíäà îòïðàâèëàñü â îòåëü, à îòòóäà ïîåõàëà íà ñòàäèîí. Ïåðåä òðåíèðîâêîé íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ îòâåòèëè ïîëóçàùèòíèê êîìàíäû Àíäðåñ Èíüåñòà è ãëàâíûé òðåíåð Ôåðíàíäî Éåððî.
Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ñáîðíàÿ Èñïàíèè âûñòóïàåò â ãðóïïå B âìåñòå ñ Ïîðòóãàëèåé, Èðàíîì è Ìàðîêêî. Â ïåðâîé èãðå íà òóðíèðå ïîäîïå÷íûå Éåððî ñûãðàëè âíè÷üþ ñ ïîðòóãàëüöàìè (3:3). Ìàò÷ ìåæäó ñáîðíûìè Èñïàíèè è Èðàíà ïðîéä¸ò 20 èþíÿ íà «Êàçàíü Àðåíå» è íà÷í¸òñÿ â 21.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëè êîíêóðñû æîíãëåðîâ, ãäå ñðåäè 20 ëó÷øèõ ôóòáîëèñòîâ ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Äàíèëà Ìàòâåâíèí 2002 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Îáùàÿ ïëîùàäü ïîâðåæäåííîãî ó÷àñòêà ïðåâûñèëà 55 òûñ. êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, à ñðåäíÿÿ ãëóáèíà èçúÿòèÿ – 20 ñì.
Èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé îðãàíèçàòîðû ïðèíÿëè ðåøåíèå çàêðûòü ïëîùàäêó íà âõîä.
Õýäëàéíåðîì ôåñòèâàëÿ ñòàëà êîìàíäà áîëüíè÷íûõ êëîóíîâ èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ.
Íèêèòà Øëåéõåð â ïàðå ñ Íàäåæäîé Áàæèíîé ñòàë ïåðâîì â ìèêñòå íà òðåõìåòðîâîì òðàìïëèíå.
Íà êîíöåðòíîé ïëîùàäêå âûñòóïÿò íàðîäíûå àðòèñòû ÐÒ – ïåâèöû Ãóçåëü Óðàçîâà è Èðêý, à òàêæå èçâåñòíûå àðòèñòû, ôîëüêëîðíûå àíñàìáëè è êîëëåêòèâû.
Ìàò÷ ãðóïïîâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà ìåæäó èñïàíöàìè è èðàíöàìè ñîñòîèòñÿ â Êàçàíè 20 èþíÿ.
Ôóòáîëèñò ñáîðíîé Èñïàíèè ïðîêîììåíòèðîâàë ïîäãîòîâêó êîìàíäû ê ìàò÷ó ÷åìïèîíàòà ìèðà ïðîòèâ èðàíöåâ â Êàçàíè.
Ïîëóçàùèòíèê ñáîðíîé Èñïàíèè îòìåòèë, ÷òî èãðîêè íå àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ïåðåñòàíîâêàõ â òðåíåðñêîì øòàáå êîìàíäû.
Èñïàíñêèé çàùèòíèê ïîëó÷èë ïîâðåæäåíèå, âûñòóïàÿ çà ñâîé êëóá â ôèíàëå Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Èñïàíèè ïðîêîììåíòèðîâàë ïîäãîòîâêó ñâîåé êîìàíäû ê ìàò÷ó ïðîòèâ êîìàíäû Èðàíà.
Ãëàâíûé òðåíåð èñïàíñêîé ñáîðíîé ïîä÷åðêíóë, ÷òî Äàâèä Äå Õåà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ ãîëêèïåðîâ ìèðà.
Èç ïåðåïîëíåííîãî êîòëîâàíà-îòñòîéíèêà áûëà âûâåäåíà òðóáà, ÷åðåç êîòîðóþ íà ïîâåðõíîñòü âûëèâàëàñü æèäêîñòü.
25 èþíÿ ïðîéäóò ïîêàçû ôèëüìîâ «Ñòàäèîí áåçäîìíûõ» (2008 ãîä) ðåæèññåðà Êàñè Àäàìèêà, «Ôóòáîëüíûé ïîêåð» (1988 ãîä) ßíóøà Çàîðñêè.
Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ôîíäà äëÿ ïîääåðæêè ðîäíûõ ÿçûêîâ è íîâûå ôåäåðàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû ïî èõ èçó÷åíèþ.
Ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ ïîä ðóêîâîäñòâîì ìàýñòðî Øàõðäàäà Ðîõàíè ïðîâîäèò ïåðâîå òóðíå ïî Ðîññèè.
Ëèäåðàìè ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà ñòàëè òðè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿ ðàéîíà.
Îïåðà ïðèóðî÷åíà êî Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè è âïåðâûå ïðîéäåò íà îòêðûòîì âîçäóõå â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ Kremlin confederation of art.
Ôóòáîëèñò ñáîðíîé Èðàíà ïðîêîììåíòèðîâàë ïðåäñòîÿùèé ìàò÷ ñâîåé êîìàíäû ïðîòèâ èñïàíöåâ â Êàçàíè.
Çàêîíîïðîåêò îáñóæäàëñÿ áîëåå ÷àñà è áûë ïîäâåðãíóò êðèòèêå ñî ñòîðîíû äåïóòàòîâ.
Èðàíöû ñûãðàþò â Êàçàíè âî âòîðîì òóðå ãðóïïîâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà ïðîòèâ êîìàíäû Èñïàíèè.
Çàêîíîïðîåêò î äîáðîâîëüíîì èçó÷åíèè íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñîêðàùåíèÿ ÷àñîâ ðîäíîãî ÿçûêà, îòìåòèë äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ.
19 èþíÿÏðîêëÿòüå ÷åìïèîíîâ ìèðà, ïåðåñòðåëêà åâðîïåéñêèõ ñîñåäåé è êðóïíàÿ ïîáåäà ñáîðíîé Ðîññèè: èòîãè ïåðâîãî òóðà ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó