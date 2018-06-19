Андрес Иньеста: Нам нужно найти баланс между атакой и защитой

Футболист сборной Испании прокомментировал подготовку команды к матчу чемпионата мира против иранцев в Казани.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник испанской сборной Андрес Иньеста перед матчем чемпионата мира против команды Ирана в Казани заявил, что испанцам нужно наладить баланс между обороной и атакой.

Игрок подчеркнул, что в составе сборной Испании собраны хороший игроки во всех линиях. «У нас сильный состав, особенно в полузащите. Должен признаться, что оборона касается всех игроков — мы все должны защищаться вне зависимости от позиций на поле. Нам нужно найти баланс между обороной и атакой. У нас есть невероятные игроки, некоторые из них лучшие в мире. Важно хорошо сыграть в обороне, но мы рассчитываем и на наших нападающих. Статус лидера в команде? Я не лидер. У меня есть своя точка зрения, у меня есть опыт. Но наша команда всегда была сплоченной, мы давно играем вместе и знаем друг друга, это слепое доверие. Мы играем с этими идеалами и смотрим вперед», — заявил футболист.

Испанцы стартовали на чемпионате мира ничьей в матче против сборной Португалии — у «красной фурии» отличились Диего Коста (дважды) и Начо, у чемпионов Европы хет-трик оформил Криштиану Роналду. В Казань подопечные Фернандо Йерро прилетели днем 19 июня из Краснодара, где команда базируется во время мундиаля.