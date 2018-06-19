Иньеста – о смене тренера: У нас нет никаких сомнений в тренерском штабе

Полузащитник сборной Испании отметил, что игроки не акцентируют внимание на перестановках в тренерском штабе команды.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Испании Андрес Иньеста перед матчем против команды Ирана в Казани заявил, что в коллективе игроки не акцентируют внимание на переменах в тренерском штабе.

За день до старта чемпионата мира главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, а его место занял Фернандо Йерро.

«Сейчас мы забываем о том, что произошла такая перемена на тренерском мостике. Это была сложная ситуация для всех нас, но мы стараемся не акцентировать на этом внимание, смотреть в будущее и максимально выкладываться как в матче с Португалией. У нас нет никаких сомнений в нашем тренерском штабе, мы доверяем им и работаем, как прежде. Матч против Португалии был нелегким, он потребовал много энергии и усилий. Мы уверены в своей игре, но этого мало — с Ираном будет сложно», — отметил Иньеста.