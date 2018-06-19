Спортсмен из Татарстана взял «золото» чемпионата России по прыжкам в воду

Никита Шлейхер в паре с Надеждой Бажиной стал первом в миксте на трехметровом трамплине.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер в паре с представительницей Пензы Надеждой Бажиной взял «золото» чемпионата России по прыжкам в воду. Пара заняла первое место в миксте на трехметровом трамплине.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Пензе 18 — 23 июня. В соревнованиях участвуют более 120 сильнейших спортсменов со всей страны.

По итогам состязания будут определены участники чемпионата Европы по летним видам спорта.