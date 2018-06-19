Карвахаль восстановился от травмы и может сыграть против сборной Ирана

Испанский защитник получил повреждение, выступая за свой клуб в финале Лиги чемпионов.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник сборной Испании Дани Карвахаль восстановился после травмы и может принять участие в матче чемпионата мира против сборной Ирана, который пройдет в Казани 20 июня. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер испанской сборной Фернандо Йерро.

Защитник получил повреждение в финальном матче Лиги чемпионов, выступая за мадридский «Реал». В первом матче чемпионата мира против сборной Португалии Карвахаль участия не принимал.

«Дани тренируется, готовится с физиотерапевтами и готов к матчу. Завтра он может выйти на поле. В матче против Ирана нам нужны три очка, и мы сделаем все, чтобы их завоевать», — заявил Йерро.