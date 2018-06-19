Фернандо Йерро: У иранцев очень волевая команда, нам будет нелегко

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник сборной Испании по футболу Фернандо Йерро перед матчем чемпионата мира против команды Ирана заявил, что главной положительной чертой соперника является воля к победе.
Йерро подчеркнул, что иранцы верят в свой футбол, и это помогает им показывать результат. «Мы хорошо знаем сборную Ирана, они грамотно играют как в атаке, так и в обороне, хорошо реализуют стандарты. Это волевые, физически крепкие парни, поэтому нам будет нелегко. Мы глубоко уважаем наших иранских коллег, как и любого соперника. Но мы также доверяем себе и своим игрокам. У нас есть свой тактический стиль и возможности, которые не нужно скрывать на поле», — отметил Йерро.
Также главный тренер сборной Испании ответил на вопрос о принципиальности противостояния с наставником иранцев Карлушем Кейрушем — в середине нулевых Кейруш тренировал Йерро в мадридском «Реале». «В футбол играют те, кто вышли на поле. Я давно знаю Карлуша, у нас хорошие отношения, но мы будем сидеть на тренерских скамейках и полагаться на наши тактические планы», — добавил испанский специалист.
Испанцы стартовали на чемпионате мира ничьей в матче против сборной Португалии — у «красной фурии» отличились Диего Коста (дважды) и Начо, у чемпионов Европы хет-трик оформил Криштиану Роналду. В Казань подопечные Фернандо Йерро прилетели днем 19 июня из Краснодара, где команда базируется во время мундиаля.
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