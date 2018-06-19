Йерро – о выборе вратаря на матч с Ираном: Мы доверяем Де Хеа

Главный тренер испанской сборной подчеркнул, что Давид Де Хеа является одним из лучших голкиперов мира.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро перед матчем против команды Ирана в Казани подчеркнул, что тренерский штаб команды полностью доверяет голкипера Давиду Де Хеа.

В матче против сборной Португалии испанцы пропустили один из голов из-за ошибки вратаря.

«У меня 23 игрока со своим характером, мы не можем общаться со всеми одновременно. Поэтому мы всем им доверяем. Давид — один из двух лучших голкиперов мира, он выйдет завтра на поле. Мы ему полностью доверяем», — подчеркнул Йерро.