Гильмутдинов о решении ГД РФ: Не идет никакой речи о том, чтобы убрать госязыки в вариативную часть

Документ предусматривает создание фонда для поддержки родных языков и новые федеральные образовательные стандарты по их изучению.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На прошедшем заседании Госдумы РФ, где в первом чтении рассматривался законопроект о национальных языках, было принято постановление об изменении документа, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

«Самое главное – сегодня мы приняли постановление, которое говорит, в каком направлении будет изменен законопроект. Если мы хотим в весеннюю сессию „разрулить“ эту тему, то нужно работать с этим текстом. Другого пути просто нет», — отметил депутат.

Постановление говорит о том, что родные и государственные языки будут изучаться, как и сегодня, в обязательной части программы. При этом родители и обучающиеся получат право выбирать язык изучения. В рамках учебных часов русские будут изучать русский язык, татары, если захотят, — татарский. Кроме того, федеральные образовательные стандарты будут предусматривать возможность русским детям по желанию изучать государственный язык Республики Татарстан — татарский, рассказал Гильмутдинов.

По словам депутата, документ также предусматривает концепцию изучения родных языков и создание фонда по их поддержке. Ко второму чтению Министерство просвещения РФ представит все необходимые нормативные документы, обеспечивающие принятие стандартов по родным языкам.

«Не идет никакой речи о том, чтобы убрать языки в вариативную часть. Все прекрасно понимают, что этого не будет. Никто такого поручения не давал», — подчеркнул Гильмутдинов.