За день до игры сборной Ирана на ЧМ в Казани дал концерт Тегеранский симфонический оркестр

Музыкальный коллектив под руководством маэстро Шахрдада Рохани проводит первое турне по России.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Казани на площадке Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева прошел концерт Тегеранского симфонического оркестра. Под эгидой чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года прославленный музыкальный коллектив под руководством маэстро Шахрдада Рохани впервые привез в Россию лучшие образцы симфонической и национальной музыки Ирана.

На сцену в этот вечер вышло более 80 оркестрантов. В программу концерта вошли не только образцовые сочинения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Антонина Дворжака, но и современные песни иранских композиторов, национальная музыка, которая была исполнена на национальных инструментах — тар, канун и сантур.

В первом отделении прозвучали преимущественно произведения славянских классиков. По словам маэстро Рохани, тем самым его музыкальный коллектив хотел продемонстрировать российскому слушателю иранское прочтение славянского духа. Вторая часть вечера — посвящение иранской концепции звучания. В неё вошли сочинения известных иранских композиторов Рухоллы Халлеги и Хоссейна Дэхлави.

Четыре композиции из программы концерта были специально созданы для российского турне в рамках чемпионата, самим маэстро Рохани были написаны две из них — «Во Славу национальной команды!» и «Песня о героях».

«Завтра, 20 июня, в Казани сборной Ирана предстоит сложный матч — команда Ирана играет со сборной Испании. Все знают, что это блестящая команда и иранцам придётся нелегко, но я верю, что мы выступим достойно», — подчеркнул руководитель оркестра.

Казань стала третьим городом в российском турне Тегеранского симфонического оркестра, до визита в Татарстан музыкальный коллектив дал концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

«Для меня стало сюрпризом то, что, в день матча сборной России и команды Саудовской Аравии в Санкт-Петербурге, зал во время нашего концерта был полон. Я ожидал, что русские будут сидеть у телевизоров и болеть за свою команду, но в зале оказалось больше 80 процентов россиян. Приём в обоих городах был очень радушным, публика крайне тепло восприняла наши концерты. <...> Казань я пока не успел посмотреть, так как прилетел только в 4 часа, и должен был хоть немного отдохнуть, однако я уже заметил, что город прекрасный, чистый и очень зелёный», — заключил маэстро.