Масуд Шоджаи: Травма Урузбеха Челми может сильнее сплотить нашу команду

Футболист сборной Ирана прокомментировал предстоящий матч своей команды против испанцев в Казани.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Ирана Масуд Шоджаи перед матчем чемпионата мира против команды Испании в Казани заявил, что травма защитника Урузбеха Челми может сплотить иранскую команду.

Челми получил травму на тренировке и больше не сыграет на чемпионате мира.

«Он отличный игрок, показал, на что способен. У нас есть игроки, которые готовы его заменить. Но мы в первую очередь команда. Это кроется в культуре нашей страны — мы не просто команда, мы одна нация, одна семья. Мы, думаю, уже показали это на турнире, что можем сплотиться и добиться результатов. Его травма может ещё сильнее сплотить нас», — отметил Шоджаи.

Футболист также подчеркнул, что рад играть на чемпионате мира. «Такая возможность выпадает раз в жизни, не многим дано сыграть на этом турнире. Это нельзя сравнить с выступлением в составе клубов, с игрой в отборочном турнире — это уникальный шанс заявить о себе. Чемпионат мира — вершина в футбольной карьере любого игрока. Мы будем бороться и показывать на что мы способны как команда», — добавил полузащитник.