Госдума с большим количеством замечаний приняла в первом чтении законопроект о национальных языках

Законопроект обсуждался более часа и был подвергнут критике со стороны депутатов.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Госдума РФ отправила на доработку после первого чтения законопроект о добровольном изучении национальных языков. С докладом на заседании Госдумы выступил председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Он подчеркнул, что ко второму чтению в законопроект внесут существенные поправки, инициированные специально созданной в Госдуме рабочей группой.

Никонов предложил закрепить в законопроекте при его доработке право человека на изучение родного языка и на возможность выбора, какой язык для школьника будет родным. Поправки предполагают возможность изучения русского языка как родного языка.

«Если у вас есть претензии к законопроекту, представленному в первом чтении, то у вас не должно быть возражений к постановлению, так как у наших коллег нет никаких серьезных возражений к нему», — обратился Никонов к депутатам.

Он рассказал, что будет учрежден Фонд поддержки родных языков, который займется решением проблем науки в этой области.

«У нас есть согласие с Министерством просвещения, чтобы создать фонд, но пока конкретные параметры не определены», — отметил Никонов. По его словам, ситуация прояснится ко второму чтению законопроекта.

Доклад о законопроекте вызвал большое количество вопросов у собравшихся. Так, депутаты уточняли, когда и каким образом будет создаваться фонд поддержки национальных языков, что предполагает новая концепция изучения родных языков, как будет решаться вопрос подготовки педагогических кадров, будет ли создана какая-то система мотивации для изучения родных языков.

«Каждый язык в нашей стране является национальным достоянием, поэтому мы должны приложить усилия, чтобы их сберечь и создать все условия для этого», — подчеркнул Никонов.

По итогам заседания было вынесено решение принять законопроект в первом чтении, в тридцатидневный срок к законопроекту будут представлены поправки. 373 депутата Госдумы проголосовало за принятие законопроекта в первом чтении.