Сборная Ирана провела предматчевую тренировку на «Казань Арене»

Иранцы сыграют в Казани во втором туре группового этапа чемпионата мира против команды Испании.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Ирана по футболу провела предматчевую тренировку на стадионе «Казань Арена», где 20 июня сыграет в матче группового этапа чемпионата мира против команды Испании.

Иранцы прилетели в Казань за два дня до игры, 18 июня. В тренировке не принимал участия защитник Урузбеха Челми, который получил травму. Повреждение игрока на пресс-конференции подтвердил главный тренер команды Карлуш Кейруш.

После первого тура сборная Ирана с тремя очками возглавляет группу B. Также в квартете с иранцами выступают команды Испании, Португалии и Марокко.